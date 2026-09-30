F1, Ocon e Haas si separeranno al termine della stagione: l'annuncio

Termina dopo due anni l'avventura del francese nel team americano. L'ufficialità è arrivata con un comunicato della squadra a cui è seguito un messaggio del pilota sui social: "Questa non è la fine della mia carriera in F1". Tra i candidati a sostituirlo spicca l'italiano Leonardo Fornaroli. Intanto la Formula 1 torna subito in pista in Malesia dal 2 al 4 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW LE NEWS SUL MERCATO PILOTI - LA GRIGLIA 2027

La notizia era nell'aria da settimane, adesso è arrivata l'ufficialità: Esteban Ocon non sarà un pilota Haas nel 2027. Il francese lo aveva già annunciato alla vigilia del GP di Baku ("Sono senza contratto per l'anno prossimo") e mercoledì 30 settembre Haas ha confermato che si separerà da lui a fine stagione. Il 30enne di Evreux è arrivato in Formula 1 nel 2016 con Manor, prima di passare in Force India nel 2017 e in Renault/Alpine nel 2020. Dopo il primo podio in quella stagione a Sakhir, nel 2021 è arrivata la prima vittoria in Ungheria. Nel 2025 è passato in Haas insieme a Ollie Bearman: tra i candidati a sostituirlo si fa da mesi il nome dell'italiano Leonardo Fornaroli.

Il comunicato del team Così Haas ha ufficializzato la notizia: "Il Tgr Haas F1 Team ed Esteban Ocon si separeranno al termine del Campionato Mondiale Fia di Formula 1 2026. Ocon (30 anni) è approdato al Tgr Haas F1 Team per il Campionato Mondiale Fia di Formula 1 2025 e ha contribuito a far registrare alla squadra il suo secondo miglior punteggio complessivo in 10 stagioni di attività come costruttore. Attualmente Ocon vanta 39 partenze all'attivo per il Tgr Haas F1 Team su un totale complessivo di 195 Gran Premi: il pilota francese ha conquistato 490 punti in carriera, bottino che include la memorabile vittoria al Gran Premio d'Ungheria del 2021".

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Komatsu: "Esperienza preziosa per la nostra crescita" Così il Team Principal Ayao Komatsu ha salutato il suo pilota: "Desidero ringraziare Esteban per tutto ciò che ha dato alla squadra dal suo arrivo nel 2025. La sua professionalità e la sua dedizione si sono rivelate preziose nel nostro percorso di crescita come organizzazione. Quest'anno abbiamo affrontato insieme la sfida di un profondo cambiamento regolamentare, contesto in cui l'esperienza di guida e i riscontri di Esteban sono stati determinanti nel duro lavoro di sviluppo della VF-26 lungo l'arco della stagione. Ci attendono ancora molte gare e il nostro obiettivo resta quello di lavorare insieme per sfruttare al meglio ogni occasione fino all'ultima corsa dell'anno".

Ocon: "Sono motivato, ho ancora fame" Infine, lo stesso Ocon ha postato un messaggio di saluto su Instagram: "La mia esperienza con l'Haas F1 Team giungerà al termine alla fine della stagione 2026. Lascio questo progetto a testa alta e orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze che non sono sempre state delle più semplici, per diverse ragioni e fattori al di fuori del mio controllo. Il mio obiettivo immediato è il prossimo weekend di gara. Continuerò a lavorare sodo con la squadra, a massimizzare ogni opportunità e a estrarre ogni briciola di prestazione dalla monoposto. Mancano ancora molte gare al termine della stagione e, come sempre, darò il massimo al volante per me stesso e per la mia squadra. Sono ancora motivato. Ho ancora fame. Questa non è assolutamente la fine della mia carriera in Formula 1". Secondo il francese, quindi, non si tratta di un addio al Circus: è convinto di valere un sedile in Formula 1, come aveva già commentato dopo la gara in Azerbaijan ("Sono uno dei migliori e non ho problemi a dirlo"). L'unico team oltre ad Haas che non ha ancora ufficializzato la lineup 2027 è Racing Bulls, che sembra però intenzionato a puntare sul giovane Nikola Tsolov in caso di mancata conferma di uno tra Lindblad e Lawson.