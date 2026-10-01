Lindblad (Racing Bulls): “Avevo 9 anni l’ultima volta che si è corso qui e ricordo di aver visto la gara in tv con mio padre. Ora sono qui e in pista sarà emozionante. Il meteo sarà un fattore emozionante e penso che le qualifiche saranno divertenti. E immagino un weekend divertente date anche le discrete possibilità di sorpasso"