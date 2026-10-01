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F1, Verstappen: "Alonso animale da F1, io a 40 anni...". La conferenza piloti in Malesia

F1 IN MALESIA

Verstappen, tra i protagonisti della conferenza in Malesia, esalta Alonso che resterà in Aston e sulla gara dice: "Sfortunatamente ancora lontani da Mercedes, abbiamo ottenuto dei podi ma è inutile dire che volgiamo vincere". Bearman: "Da Ocon ho imparato tanto, pronto a guidare il team". Stroll: "Stagione difficile ma il fututo sarà luminoso". Il fine settima della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW

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bandiera a scacchi!

TERMINA QUI LA CONFERENZA PILOTI A SEPANG

Gasly (Alpine): “Ho fatto alcune buone cose da quando ho esordito in F1. Soddisfatto ma voglio di più, mi auguri di avere tra un paio di anni più podi e pole all’attivo. Lavoriamo per questo affinché ci siano soddisfazioni per ripagare quanto fatto finora”

Lindblad (Racing Bulls): “Podio o primi 5 posti entro fine stagione? È l’obiettivo ma bisogna essere anche realistici, serve qualcosa di eccezionale”

Stroll (Aston Martin): “Perché le cose non stanno andando nel verso giusto in Aston? Siamo partiti in ritardo rispetto agli altri, poi da Budapest abbiamo avuto delle risposte. Il motore il nostro punto debole. Un altro costruttore? Al momento stiamo lavorando assieme per raddrizzare la situazione, poi vedremo la prossima stagione. Honda sta dando tutto per darci più potenza e il tempo dirà se la situazione migliorerà. Sicuramente ci aspetta un futuro luminoso"

Lindblad (Racing Bulls): “Non ci sono conferme sul mio futuro, ma credo che di essermi espresso a buon livello e non ho grosse preoccupazioni”

Lindblad (Racing Bulls): “Dopo Baku abbiamo discusso e ho chiesto scusa, tutto passato e siamo concentrati sulla Malesia”

Lindblad (Racing Bulls): “Avevo 9 anni l’ultima volta che si è corso qui e ricordo di aver visto la gara in tv con mio padre. Ora sono qui e in pista sarà emozionante. Il meteo sarà un fattore emozionante e penso che le qualifiche saranno divertenti. E immagino un weekend divertente date anche le discrete possibilità di sorpasso"

Stroll (Aston Martin): “Con Aduo 2 non un grande miglioramento, stiamo soffrendo molto e le piste con i rettilinei più lunghi le peggiori per noi”

Stroll (Aston Martin): “Per il prossimo anno sono certo che la macchina migliorerà parecchio e sono entusiasta di poter esserci ancora”

Gasly (Alpine): “C’è stato un errore di Colapinto a Baku ma è tutto chiarito e sappiamo cosa fare per concentrarci sugli obiettivi del team. Abbiamo una buona macchina e penso di poter lottare per il quinto posto”

Gasly (Alpine): “E’ passato molto tempo dal mio debutto qui come pilota titolare in F1. Da allora è cambiato tanto, ma resta una pista che mi piace molto. Da ragazzino ai videogame giravo molto su questo tracciato. Il meteo è un’incognita ma potenzialmente anche una gara con opportunità per noi. Bisogna stare allerta”

si parte!

VIA ALLA SECODA PARTE DELLA CONFERENZA

Secondo gruppo di piloti in conferenza

  • Gasly (Alpine)
  • Stroll (Aston Martin)
  • Lindblad (Racing Bulls)
bandiera a scacchi!

TERMINA QUI LA PRIMA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI

Bearman (Haas): "Ho imparato molto da Ocon da quando sono arrivato in F2 e ora sono pronto a guidare il team e fare lo stesso con chi arriverà" 

Verstappen (Red Bull): "Sfortunatamente ancora lontani da Mercedes, abbiamo ottenuto dei podi ma è inutile dire che volgiamo vincere, vediamo le prossime gare stiamo ancora in un processo di comprensione e miglioramento". 

  • Verstappen ha inoltre confermato anche che correrà all’ultima gara del GT World Challege a Portimao

Bearman (Haas): “Abbiamo trovato differenze nelle prestazioni anche senza cambiare dei pezzi e questo è stato un problema, ma il pacchetto portato a Monza ha dato risposte. A Baku ho avuto dei problemi, ma poi alcuni cambiamenti hanno dato al weekend un aspetto diverso. Vedremo cosa ci aspetta qui”

Verstappen (Red Bull): “Il simulatore non ha detto nulla, ma l’evoluzione della pista è alta e ci sarà degrado. Ci sono parecchie incognite e dobbiamo attendere per vedere cosa accadrà”

Verstappen (Red Bull): “Alonso è un animale da competizione e sono felice resti in F1, mi piace sapere che si sarà ancora e mi piace la motivazione. Sono felice per lui e per l’Aston. Io come lui? Correrò ancora in qualche contesto, ma probabilmente vorrò prendermela più comoda”

Verstappen (Red Bull): “Ho fatto test sul bagnato, ma qui il clima è diverso rospetto a quando ho fatto io delle prove”

Bearman (Haas): “Rischio pioggia? Cosa potrebbero dirmi i piloti più esperti come consiglio? Clima variabile ma pista che si asciuga velocemente. Ci saranno momenti in cui sarà possibile girare con intermedie e wet, cosa che non abbiamo ancora fatto in questa stagione. Sarà impegnativo”

Amici di Sky, appassionati di Formula 1, benvenuti a Sepang. Stiamo per seguire assieme la conferenza piloti del GP del Golfo che ha preso il posto del Bahrain nel calendario. In tv la diretta è sul canale 207, qui il live streaming e il racconto testuale. Da domani in pista, e occhio agli orari!

f1

Primo gruppo di piloti in conferenza

  • Verstappen (Red Bull)
  • Hulkenberg (Audi)
  • Bearman (Haas)

Formula 1 e MotoGP, un weekend a tutto gas su Sky!

La Formula 1 corre in Malesia: su Sky il ritorno a Sepang

Scatta  un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, MotoGP, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super TrofeoDa giovedì 1 a domenica 4 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con la F1 per il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà, in via eccezionale, sul circuito di Sepang, in Malesia, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 13 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 6.30, la seconda alle 10. Sabato, alle 6.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 10 scattano le qualifiche. Domenica, alle 9, al via la gara.

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Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Gli altri appuntamenti a quattro ruote

Nel weekend motoristico della Casa dello Sport torna il FIA World Rally Championship con il Rally Italia Sardegna. Si parte, con la tappa casalinga, giovedì 1° alle 16, con la prima Live Stage, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Sabato 3 alle 8 la seconda Live Stage, su Sky Sport Arena, seguita, alle 14.30, dalla terza, su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Domenica 4 la quarta Live Stage alle 10, su Sky Sport Arena, mentre, alle 14 la quinta, ed ultima, live stage, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Cosa vedremo oggi su Sky e qui in live streaming

Giovedì 1° ottobre

  • Ore 7.30 conferenza piloti in live streaming
  • Ore 13: Conferenza stampa piloti - replica
  • Ore 14.45: Paddock Live Pit Walk

Il programma di venerdì 3 ottobre su Sky

  • Ore 6.15: Paddock Live
  • Ore 6.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 9.45: Paddock Live
  • Ore 10: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 11: Paddock Live
  • Ore 11.30: Paddock Live Show
  • Ore 12: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Il programma di sabato 3 ottobre su Sky

  • Ore 6.15: Paddock Live
  • Ore 6.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 9.15: Warm Up
  • Ore 9.30: Paddock Live
  • Ore 10: F1 - Qualifiche
  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.45: Paddock Live Show

Il programma di domenica 4 ottobre su Sky

  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 9: F1 - Gara
  • Ore 11: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 11.30: Debriefing
  • Ore 12: Notebook
  • Ore 12.15: Race Anatomy

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