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Formula 1 in Malesia (GP Bahrain): la diretta delle prove libere a Sepang

In pista per la prima sessione di prove libere in Malesia, dove si corre la sedicesima tappa del Mondiale che recupera quella non corsa ad aprile in Bahrain. Tra caldo asfissiante e rischio temporali tropicali (come sempre da queste parti), la lotta Mondiale è in una fase decisiva. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

CLASSIFICA LIVE: VER, ANT, HAM

LIVE

Undicesimo tempo al momento per la Ferrari di Leclerc

Gomma rossa per Verstappen, gialla per Antonelli e Hamilton

Scatta al comando la Red Bull di Verstappe, ha girato in 1:39.400

Subito un primo segnale di Hadjar: terzo con la sua Red Bull

Hamilton secondo in 1:40.265

Antonelli si mette a dettare il passo in 1:40.137

Lindblad al comando momentaneo della classifica: 1:40.568

Primo giri per tutti i piloti, Hamilton in azione in questo momento con la sua SF-26

Si corre in Malesia, il nostro pensiero a Marco Simoncelli. Ciao Sic!

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In azione la Haas di Ocon: in settimana l'ufficialità del suo addio al team nel 2027

L'Alpine prima monoposto a scendere in pista

si parte!

VIA ALLA PRIMA SESSIONE DI LIBERE A SEPANG

Cielo sereno al momento, elevata umidità: 70%

Amici di Sky, appassionati di Formula 1, benvenuti a Sepang. Stiamo per seguire assieme le prime libere del GP del Golfo che ha preso il posto del Bahrain nel calendario. In tv la diretta è sul canale 207, qui il live streaming e il racconto testuale e il monitor dei tempo. Tutti in pista!

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Sepang International Circuit
  • Lunghezza del tracciato: 5,543 km
  • Curve: 15
  • Giri del GP: 56
  • Inaugurazione: 1999
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GOMME - Per il Gran Premio di Sepang in Malesia, Pirelli ha selezionato la gamma intermedia della propria linea slick:

  • C2 (Hard - Banda Bianca)
  • C3 (Medium - Banda Gialla)
  • C4 (Soft - Banda Rossa

MERCEDES - In Malesia il team di Brackley porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla W17 calcolato per valere tre decimi. Per Antonelli Sepang rappresenta una doppia sfida: l'esordio su un tracciato mai affrontato dal vivo e il test in pista delle novità dirette a migliorare la vettura a 360 gradi. Per Russell l'obiettivo è quello di accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra e leader del Mondiale di F1. I DETTAGLI

F1

FERRARI - La Scuderia continua il lavoro di sviluppo portando a Sepang un primo pacchetto di aggiornamenti in attesa di novità più rilevanti a Austin. I tecnici di hanno introdotto modifiche mirate, tra cui una nuova cover nella zona del T3, un supporto fondo e ritocchi all'estrattore. Obiettivo affinare resa aerodinamica e stabilizzare le prestazioni della vettura. Segnale chiaro di evoluzione costante, che si affianca al clima di piena fiducia confermato dal team nei confronti di Vasseur.

FIA DICHIARA 'HEAT HAZARD' - A causa delle previsioni meteo che stimano un indice di calore superiore ai 31° C a Sepang, la FIA ha dichiarato lo stato di Heat Hazard per il weekend di gara in Malesia. La misura prevede l'installazione del Driver Cooling System sulle monoposto e incrementa il limite minimo di peso delle vetture, consentendo l'uso di kit refrigerante e zavorre compensate per proteggere l'incolumità fisica dei piloti.

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KIT DI RAFFREDDAMENTO - Aveva debuttato a Singapore 2025 e lo vedremo in 'azione' nuovamente su questo tracciato dove viene recuperato il GP del Bahrain non disputato ad aprile. Si tratta del kit di raffreddamento che consentirà ai piloti di fare fronte alle alte temperature nel corso del weekend malese. Qualche critica non è mancata in passato, ma ricordiamo che non c'è l'obbligo di utilizzo. COME FUNZIONA

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PENALITA' RACING BULLS - Importante novità in casa Racing Bulls in vista del weekend di gara in Malesia. Nel giovedì dedicato alle attività media, la scuderia di Faenza ha ufficializzato la sostituzione della Power Unit sulla vettura di Arvid Lindblad. "Montiamo sulla vettura di Arvid la quinta Power Unit in questo fine settimana, il che significa che partirà dal fondo della griglia", recita la nota del team. Per il giovane talento britannico si prefigura così un fine settimana interamente in rimonta, costretto a prendere il via dal fondo dello schieramento a causa della penalità accumulata per il montaggio del quinto propulsore stagionale.

F1

  • Meteo: nuvoloso al mattino con progressivo aumento dell'instabilità nel pomeriggio; alta probabilità di rovesci o brevi temporali tropicali a metà giornata.
  • Temperature: aria 26°C min / 33°C max. Asfalto fino a 46°C nelle ore centrali. Umidità: 75-85%.
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IL CIRCUITO - Nove anni dopo l'ultima volta, la Formula 1 torna in pista in Malesia. Il circuito di Sepang è composto da un bel mix di rettilinei, curve veloci e anche dure frenate. Andiamo alla scoperta delle sue caratteristiche. I DETTAGLI

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LA MOTOGP IN GIAPPONE - Nelle prime prove libere Marquez il più veloce, 3° Bezzecchi. QUI LA CRONACA E TUTTI I DETTAGLI

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Formula 1 e MotoGP, un weekend a tutto gas su Sky!

Scatta un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, MotoGP, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo. Finoa domenica 4 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con la F1 per il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà, in via eccezionale, sul circuito di Sepang, in Malesia, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 6.30, la seconda alle 10. Sabato, alle 6.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 10 scattano le qualifiche. Domenica, alle 9, al via la gara.

Il nostro team per raccontarvi tutto Il Mondiale di F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Race Anatomy è l'imperdibile post gara!

L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Il programma di oggi e tutto quello che vedremo in DIRETTA su Sky

  • Ore 6.15: Paddock Live
  • Ore 6.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 9.45: Paddock Live
  • Ore 10: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 11: Paddock Live
  • Ore 11.30: Paddock Live Show
  • Ore 12: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Cosa vedremo domani LIVE su Sky

  • Ore 6.15: Paddock Live
  • Ore 6.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 9.15: Warm Up
  • Ore 9.30: Paddock Live
  • Ore 10: F1 - Qualifiche
  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.45: Paddock Live Show

Il programma di domenica 4 ottobre LIVE su Sky

  • Ore 7.30: Paddock Live
  • Ore 9: F1 - Gara
  • Ore 11: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 11.30: Debriefing
  • Ore 12: Notebook
  • Ore 12.15: Race Anatomy