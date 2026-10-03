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F1, le pagelle delle qualifiche del GP Bahrain in Malesia di Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
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La Tigre della Malesia si chiama Max Verstappen, che firma la pole position e merita il 10. Affianco a lui, Hamilton prende 9,5: 9 anche per Hadjar, terzo (ma con penalità di 5 posizioni). Antonelli merita 8, Russell 6: 7 per Leclerc. Tutti i voti del sabato a Sepang. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

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