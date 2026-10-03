F1, le pagelle delle qualifiche del GP Bahrain in Malesia di Leo Turrini
La Tigre della Malesia si chiama Max Verstappen, che firma la pole position e merita il 10. Affianco a lui, Hamilton prende 9,5: 9 anche per Hadjar, terzo (ma con penalità di 5 posizioni). Antonelli merita 8, Russell 6: 7 per Leclerc. Tutti i voti del sabato a Sepang. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Forse ci siamo, forse sta per arrivare la prima vittoria stagionale di questo formidabile fuoriclasse. Intanto si gode la pole. Tigrotto della Malesia.
- C’è un Sandokan al volante della Rossa! Il vecchio zio baronetto si prende una sontuosa prima fila con la Ferrari. Un colpo anche alle (troppe) polemiche.
- Alla fine della fiera, tra mille difficoltà, si garantisce lo start dalla seconda fila. E sta davanti a Russell. Non male.
- È davvero un peccato che debba scivolare indietro di cinque caselle sulla griglia di partenza. Competitivo nonostante divida il garage con il Fenomeno olandese.
- Tutto qua? Dopo Baku ha dichiarato di continuare a credere nel titolo mondiale. Ma servirà molto di più.
- Sarà in seconda fila per la penalità di Hadjar ma rosica tremendamente: prende paga dal vecchio zio baronetto…
- La McLaren non sembra adattarsi benissimo all’asfalto della Malesia e lui non ha un asso nella manica.
- Per cinque millesimi resta dietro a Lando.
- Per non farsi mancare nulla, il sergente Garcia della F1 si regala un esaltante (si fa per dire) ultimo posto. Ma guida una Cadillac, povero cristo.
- Si vede che stava pensando a cosa fare per non pagare le tasse a Imola, nel caso debba andarci a correre (anche qui, si fa sempre per dire).
- Ormai l’addio alla Haas e probabilmente all’intera F1 è ufficiale. Ci mancherà?
- Meglio del collega di lavoro, però forse ci vuol poco.
- La Binotta lo fa soffrire ma Bortoleto lo fa soffrire di più.
- Grande prestazione del nipotino di Senna. Porta la Audi binottesca in Q3. Un piccolo capolavoro.
- Sainz gli rifila una severa lezione.
- Carlitos prova a mettere una pezza ai buchi giganteschi della Williams. E quasi ci riesce.
- Festeggia (di nuovo, si fa sempre per dire) il rinnovo del contratto portando clamorosamente in Q2 la derelitta Aston Martin. Eterno caballero.
- Non c’erano dubbi che paparino lo avrebbe confermato sulla carriola di famiglia ma lui stavolta è stato bravino.
- Sapendo di dover partire per ultimo, tira la scia a Lawson. Altro non poteva fare.
- Gode del traino di Lindblad ma non c’e’ trippa per gatti, niente ingresso in Top Ten.
- Il reprobo di Baku incassa le scuse di Norris per gli insulti e poi fa quello che può sapendo di essere comunque retrocesso sulla griglia di partenza.
- Porta là Alpine dove la vuole sempre Briatore. Tutto sommato, non male