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Non è Harry Potter: il marshal dà spettacolo con la pioggia. VIDEO

diluvio a sepang

Un momento divertente nell'attesa del via del Gran Premio del Bahrain (che si corre in Malesia), ritardato per la forte pioggia che si è abbattuta sul circuito di Sepang. Un marshal si diverte cavalcando una scopa come Harry Potter, prima di mettersi a ripulire l'asfalto dall'acqua insieme ai suoi colleghi. Forse ha preso troppo sul serio l'espressione "mago dell'acqua"... Guarda il VIDEO. Il Gran Premio è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: LA DIRETTA DELLA GARA

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