Pirelli sceglie le mescole più morbide della gamma: C3 come P Zero White Hard, C4 come P Zero Yellow Medium e C5 come P Zero Red Soft. Su un tracciato cittadino ad alto carico (19 curve e frequenti ripartenze), la gestione della trazione e dell'evoluzione dell'asfalto sono fattori chiave. Nonostante stress laterale e usura termica rimangano moderati sulle gomme, il format con la Sprint mette a dura prova la gestione, spingendo verso un'unica sosta domenica, con la C5 candidata protagonista per qualifica e Sprint