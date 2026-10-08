Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Singapore 2026 a Marina Bay
Pirelli sceglie le mescole più morbide della gamma: C3 come P Zero White Hard, C4 come P Zero Yellow Medium e C5 come P Zero Red Soft. Su un tracciato cittadino ad alto carico (19 curve e frequenti ripartenze), la gestione della trazione e dell'evoluzione dell'asfalto sono fattori chiave. Nonostante stress laterale e usura termica rimangano moderati sulle gomme, il format con la Sprint mette a dura prova la gestione, spingendo verso un'unica sosta domenica, con la C5 candidata protagonista per qualifica e Sprint
- Pirelli conferma il trio più morbido della gamma (C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft) per le sfide sotto i riflettori del Gran Premio di Singapore 2026.
- Il tracciato cittadino di Marina Bay richiede massimo grip in trazione in uscita dalle sue 19 curve, con un'evoluzione dell'asfalto ai massimi livelli durante le sessioni notturne
- L'introduzione del formato Sprint a Singapore intensifica la gestione delle P Zero Red Soft (C5), strategiche per la caccia alla pole position e per la gara breve del sabato.
- In condizioni di asciutto, la strategia di gara punta su un singolo pit stop basato sulla combinazione di C3 e C4, considerando i 22 secondi persi nella corsia box e l'elevata probabilità di Safety Car.
- Nonostante l'assenza di calore solare diretto, le elevate temperature ambientali e l'umidità di Singapore mettono alla prova la stabilità termica dei pneumatici posteriori durante i lunghi stint.