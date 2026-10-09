F1, GP Singapore: i piloti eliminati nelle qualifiche Sprint a Marina Bay
In un SQ1 segnato dalla bandiera rossa provocata dalla rottura dell'ala anteriore di Perez, vengono esclusi lo stesso messicano, Lindblad, Stroll, Albon, Bottas e Sainz. In SQ2 si salva all'ultimo Russell: out Colapinto, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso e Ocon. Qui tempi e risultati di ogni pilota eliminato. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW
- COLAPINTO (Alpine) - 11° - 1:33.249
- HULKENBERG (Audi) - 12°- 1:33.420
- BEARMAN (Haas) - 13°- 1:33.423
- BORTOLETO (Audi) - 14°- 1:33.466
- ALONSO (Aston Martin) - 15°- 1:33.734
- OCON (Haas) - 16°- 1:34.368
- LINDBLAD (Racing Bulls) - 17° - 1:35.136
- STROLL (Aston Martin) - 18°- 1:35.662
- ALBON (Williams) - 19° - 1:36.130
- PEREZ (Cadillac) - 20° - 1:36.760
- BOTTAS (Cadillac) - 21° - 1:36.868
- SAINZ (Williams) - 22° - 1:37.376