In un SQ1 segnato dalla bandiera rossa provocata dalla rottura dell'ala anteriore di Perez, vengono esclusi lo stesso messicano, Lindblad, Stroll, Albon, Bottas e Sainz. In SQ2 si salva all'ultimo Russell: out Colapinto, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso e Ocon. Qui tempi e risultati di ogni pilota eliminato. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: QUALIFICA SPRINT LIVE