Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Formula 1, la griglia di partenza della Sprint Race a Singapore

così al via fotogallery
23 foto

Max Verstappen in pole Sprint a Singapore ma investigato per non aver rispettato regime di bandiera gialla. Poi Russell, Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli scatta 7°. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT

ALTRE FOTOGALLERY

Power unit, Russell in penalità: la situazione

il punto

La Fia ha ufficializzato la penalità di George Russell a seguito della sostituzione di quattro...

25 foto

F1 a Singapore, tutti i tempi delle prove libere

RISULTATI

E' di George Russell il giro più veloce dell'unica sessione di prove libere a Marina Bay. Seconda...

22 foto

Leclerc e gli altri: i caschi speciali a Singapore

MARINA BAY

Tuta tutta nera presentata da tepo, ma ora è stato svelato anche il casco con cui Leclerc...

7 foto

Sotto le luci di Singapore: le FOTO del weekend

MARINA BAY

Nella suggestiva Marina Bay si corre il nuovo round del Mondiale di Formula 1: è il...

12 foto

Le previsioni meteo per la F1 a Singapore

CHE TEMPO FA

Il weekend a Singapore si preannuncia caratterizzato dalle classiche e severe condizioni...

4 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    McLaren cerca velocità: l'analisi di Bobbi

    Formula 1

    Dopo aver faticato su due piste amiche come Baku e Sepang, in cui erano dati per favoriti, in...

    Russell, 'giallo' gilet refrigerante: le versioni

    VIDEO

    Dalle parole del pilota britannico sulla decisione di non usare il sistema di raffreddamento per...

    Mercedes, ala nuova per Kimi. E su Aduo...

    MARINA BAY

    Mercedes W17 sono in pista con configurazioni completamente asimmetriche: Kimi con il nuovo...