Formula 1, la griglia di partenza della Sprint Race a Singapore
Max Verstappen in pole Sprint a Singapore ma investigato per non aver rispettato regime di bandiera gialla. Poi Russell, Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli scatta 7°. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen conquista la pole Sprint a Marina Bay per il GP di Singapore 2026. Olandese investigato per non aver rispettato bandiera gialla: sarà penalizzato?
- Secondo posto per Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton.
- Antonelli è 7° con la Mercedes aggiornata