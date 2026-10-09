E' di George Russell il giro più veloce dell'unica sessione di prove libere a Marina Bay. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc davanti a Lando Norris. Quarta l'altra rossa di Lewis Hamilton, Kimi Antonelli settimo. Qui i risultati e i tempi. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: QUALIFICA SPRINT LIVE