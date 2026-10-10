F1, GP Singapore: i piloti eliminati nelle qualifiche a Marina Bay
Out in Q2 le Haas di Bearman e Ocon, oltre a Colapinto, Sainz e le Audi di Bortoleto e Hulkenberg. Continuano i problemi alla Red Bull di Hadjar dopo la Sprint. Il francese non riesce a far segnare un tempo ed è fuori in Q1. Eliminati anche Alonso, Albon, Stroll, Perez e Bottas. Qui tempi e risultati di ogni pilota eliminato. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW
- HULKENBERG (Audi) - 11° - 1:32.784
- BEARMAN (Haas) - 12° - 1:32.908
- OCON (Haas) - 13° - 1:33.323
- SAINZ (Williams) - 14° - 1:33.526
- BORTOLETO (Audi) - 15° - 1:33.658
- COLAPINTO (Alpine) - 16° - 1:33.787
- ALONSO (Aston Martin) - 17° - 1:34.223
- ALBON (Williams) - 18° - 1:34.289
- STROLL (Aston Martin) - 19°- 1:34.946
- PEREZ (Cadillac) - 20° - 1:35.123
- BOTTAS (Cadillac) - 21° - 1:35.984
- HADJAR (Red Bull) - 22° - Senza tempo