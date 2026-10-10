Out in Q2 le Haas di Bearman e Ocon, oltre a Colapinto, Sainz e le Audi di Bortoleto e Hulkenberg. Continuano i problemi alla Red Bull di Hadjar dopo la Sprint. Il francese non riesce a far segnare un tempo ed è fuori in Q1. Eliminati anche Alonso, Albon, Stroll, Perez e Bottas. Qui tempi e risultati di ogni pilota eliminato. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

GP SINGAPORE, LE QUALIFICHE LIVE