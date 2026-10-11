F1, GP Singapore: le possibili strategie dei team a Marina Bay secondo Pirelli
La gara sul tracciato cittadino di Marina Bay si preannuncia incentrata su una strategia a singolo pit-stop per l'elevata perdita di tempo in corsia box (circa 22'') e le difficoltà di sorpasso in pista. La chiave sarà difendere la posizione in pista (evitando di rientrare nel traffico) e sfruttare la spinta iniziale delle mescole più morbide oppure un'eventuale Safety Car (qui evento piuttosto probabile). Il GP Singapore live alle 14 su Sky e in streaming su NOW
- È la scelta ottimale per chi parte nelle prime file per difendere la posizione allo spunto iniziale o tentare un attacco al via grazie all'extra grip della C5 Soft, per poi passare alla Medium e gestire fino alla bandiera a scacchi.
- Permette un primo stint più solido e flessibile. Consente di allungare il momento del pit-stop nella speranza di cogliere una Safety Car propizia, conservando la gomma morbida per sferrare un attacco negli ultimi giri con vettura più leggera.
- L'utilizzo della mescola dura (C3) su carta è circa 5 secondi più lento rispetto alle altre combinazioni. Diventa però la scelta ideale e più vantaggiosa qualora si verifichi un'interruzione o una Safety Car nei primi giri di gara.
- Gestione Variante Bagnato (Intermedia / Full Wet). In caso di pioggia improvvisa (tipica del clima tropicale di Singapore), le squadre passeranno all'uso delle gomme Intermedie o da bagnato pesante, annullando le finestre di sosta programmate per le mescole da asciutto.