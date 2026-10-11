La gara sul tracciato cittadino di Marina Bay si preannuncia incentrata su una strategia a singolo pit-stop per l'elevata perdita di tempo in corsia box (circa 22'') e le difficoltà di sorpasso in pista. La chiave sarà difendere la posizione in pista (evitando di rientrare nel traffico) e sfruttare la spinta iniziale delle mescole più morbide oppure un'eventuale Safety Car (qui evento piuttosto probabile). Il GP Singapore live alle 14 su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA - QUANDO KIMI PUO' DIVENTARE CAMPIONE