Notte buia per la Ferrari a Las Vegas: Leclerc commette un errore e Hamilton fa "Indietro tutta". Peccato per Antonelli: la penalità in griglia non gli consente di sfruttare la magica pole. E il primo posto se lo prende così Verstappen, dopo le litigate con Colapinto e Russell. Tutti i voti delle qualifiche in Nevada. Il GP alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS QUALIFICHE