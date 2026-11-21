F1, incubo Rosso: le pagelle delle qualifiche del GP Las Vegas di Leo Turrini
Notte buia per la Ferrari a Las Vegas: Leclerc commette un errore e Hamilton fa "Indietro tutta". Peccato per Antonelli: la penalità in griglia non gli consente di sfruttare la magica pole. E il primo posto se lo prende così Verstappen, dopo le litigate con Colapinto e Russell. Tutti i voti delle qualifiche in Nevada. Il GP alle 5 live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- L'incontro con Mattarella deve avergli alzato l'autostima! Scherzi a parte, è un peccato che la penalità in griglia non gli consenta di sfruttare la magica pole. Ma fa ancora in tempo a vincere il Gran Premio…
- Nell'ultima sessione delle libere litiga con Colapinto e con Russell e sembra Alberto Sordi nel film "Il marchese del grillo": io so' io e voi nun siete un c… Dopo di che, la giuria lo assolve e la pole a tavolino è sua.
- Magari vincerà la corsa, ma l'Harry Potter di Bologna gli ha rifilato un'altra bastonata.
- Versione gregario: rinuncia al suo tentativo finale per tirare la scia a Super Max.
- L'outsider della domenica. La McLaren non è andata male e lui sta in seconda fila.
- Sa di essere penalizzato e si mette educatamente al servizio delle esigenze del team Papaya.
- Clamorosa prestazione del giovanissimo che a Faenza ha trovato il posto perfetto per crescere.
- Molto solido con lui. Meno male che la Racing Bulls gli ha rinnovato il contratto.
- Sogna un'altra Monza ma per la Alpine la Top Ten è una gran cosa.
- Il Gaucho sta davanti alle due Ferrari. Basta e avanza.
- Gli bastava ripetere il tempo del Q1 per entrare in Top Ten. Invece niente: fa anche un errore e l'incubo Rosso continua anche nella notte (buia!) di Las Vegas.
- In un'altra vita spopolava in tv un geniale programma ideato da Renzo Arbore. Si intitolava "Indietro tutta". Slogan perfetto per il baronetto di Maranello.
- Gira voce che il veterano finnico sia stato confermato dalla Cadillac per un nobile motivo: sulla faccia della terra non è stato trovato nessuno disposto a guidare la carriola a stelle e strisce…
- L'aria di casa non cambia lo scenario: fuori subito, rispettando la tradizione (si fa per dire).
- Se per caso vi state chiedendo come mai il nostro stoico Don Chisciotte abbia deciso di iscriversi alla prossima Dakar, ecco, sì, date un'occhiata alla Aston Martin di Adrian Newey.
- Non si hanno notizie di una sua partecipazione alla Dakar ma di sicuro si divertirebbe di più.
- Costretto a partire comunque ultimo, l'Orsetto fa gioco di squadra tirando la scia a Camara. Inutilmente.
- Gli manca qualcosina per evitare il taglio in Q1.
- È più veloce di Albon ma in griglia verrà retrocesso.
- Stavolta è più lento di Carlitos.
- La Audi gli aggiusta in extremis la Binotta e lui tutto sommato fa il suo.
- Non ce la fa a staccare il biglietto per il Q3.