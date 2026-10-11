Non ci sono dubbi: è sempre Verstappen il miglior pilota del mondo. Leclerc estrae il massimo dalla Ferrari, mentre per Harry Potter Antonelli il titolo è sempre più vicino. Il Mondiale torna tra due settimane in Texas dal 23 al 25 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP SINGAPORE: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA