F1, le pagelle del GP Singapore di Leo Turrini
Non ci sono dubbi: è sempre Verstappen il miglior pilota del mondo. Leclerc estrae il massimo dalla Ferrari, mentre per Harry Potter Antonelli il titolo è sempre più vicino. Il Mondiale torna tra due settimane in Texas dal 23 al 25 ottobre: live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- E chi lo ferma più?!? Non è più il campione del mondo ma non ci sono proprio dubbi: è sempre lui il miglior pilota del mondo. Vince anche con la radio rotta, vince anche a Singapore dove non era mai arrivato primo in un Gp. Tanto di cappello.
- Estrae il massimo dalla Ferrari, sfidando persino Verstappen allo start. Siamo sempre lì: più del secondo posto non poteva ottenere.
- Soffre fisicamente tantissimo le temperature di Singapore ma il podio è un grande risultato. E il titolo è sempre più vicino, caro Harry Potter.
- Ce la fa ad entrare in zona punti ma gli resta il rammarico per aver buttato via la Sprint.
- Salta fuori anche un problema…acustico ad aggravare una scelta strategica decisamente non entusiasmante. Ed è un eufemismo.
- Si addormenta quando Hamilton va lungo ma questa McLaren non è una macchina da podio.
- Scattando dalla pit lane, non aveva francamente la possibilità di combinare granché. Ma si prende il punticino.
- Incappa anche in una foratura. Decisamente per lui questa è una stagione da dimenticare, anche se nel finale riesce a sorpassare Hamilton.
- A sommare tutti gli episodi del week end se ne deduce che il povero Franco avrebbe fatto meglio a dedicarsi ad un piatto di asado.
- L'Alpine non ha il passo per andare in zona punti, nonostante gli sforzi di Pierre.
- Aggressivo nelle fasi iniziali, ma la Haas è quella che è. Cioè poca cosa.
- Finisce nettamente alle spalle del collega di lavoro.
- Due giri ed era già stato sorpassato da chi partiva dai box. Magari potrebbe andare in bicicletta da Singapore ad Austin.
- Se la Cadillac pensava di guadagnare quote di mercato in Messico grazie alle prestazioni del Checo, beh, ha sbagliato testimonial.
- La Binotta fracassa il cambio e il week end del brasiliano finisce senza gloria.
- Si carica sulle spalle le residue ambizioni della Audi e ce la fa ad infilarsi nella Top Ten. Bravo.
- Frenando è il Cid Campeador della Formula Uno. Solo che invece di affidargli una monoposto gli hanno dato da guidare una roulotte dipinta di verde.
- Porta a spasso la roulotte chiamata Aston Martin con malinconica dignità fin quando non si rompe. E nemmeno può dire cosa pensa di papà.
- Chissà quante volte sotto il casco Carlitos avrà ripensato ad un'altra Singapore, datata 2023, quando di Rosso vestito canticchiava "Smooth operator"…
- Si trascina sulla pista chiedendosi quando mai la Williams diventerà una macchina decente.
- Dopo tante belle prestazioni vive una domenica senza lampi.
- Un'altra gara tostissima. Se nel 2027 non fosse sulla griglia di partenza dei Gran Premi sarebbe davvero incomprensibile.