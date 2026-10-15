Hamilton (Ferrari), surf tra le onde a Bali. FOTO
Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton si gode il tempo libero dedicandosi alla sua grande passione per il surf, come mostrano le ultime immagini postate dal pilota Ferrari sui social in cui surfa con stile a Bali. Le sue abilità tra le onde, hanno ricevuto persino l'approvazione ufficiale del più grande surfista di tutti i tempi, Kelly slater che ha postato sotto le sue foto un "Brah" (variazione slang informale di "bro", fratello) di approvazione