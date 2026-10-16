Lawson: "Più teso sul palco che in macchina"

Liam Lawson ha commentato la sua presenza sul palco ad Austin ai canali ufficiali della Racing Bulls: "Direi che guidare un'auto da corsa è molto più facile. Non sono minimamente nervoso prima di una gara come lo sono per questa prestazione. Entrambe sono situazioni ad alta pressione. È una di quelle situazioni in cui non ci si sente mai completamente preparati. Si può sempre fare di più, ma il mio lavoro è talmente specifico che è difficile trovare il tempo. Sono emozionato, ma anche molto, molto nervoso. Avere con me mio fratello e gli amici d'infanzia, con cui gioco da quando avevo otto anni, è davvero fantastico". Lawson ha parlato anche del suo genere di musica preferito da suonare e delle sue ispirazioni artistiche: "La musica country è la mia preferita. Ha quell'atmosfera da falò in cui tutti possono partecipare. Ed è anche un po' più semplice da suonare con la chitarra. Sono cresciuto ascoltando la musica di mio padre. Soprattutto rock degli anni '80. Il primo concerto a cui sono andato è stato quello dei Def Leppard, quando avevo otto o nove anni. Mio padre mi disse che se avessi superato l'esame di chitarra con il massimo dei voti, mi avrebbe lasciato andare, e così è stato. Crescendo, anche John Mayer è stato una fonte d'ispirazione. È bravissimo e la sua conoscenza musicale e le sue doti di cantautore sono fantastiche. Mi piace la musica più vecchia".