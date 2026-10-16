F1, Liam Lawson musicista, primo pilota a suonare... prima di un GP ad Austinmusica maestro!
Racing Bulls ha presentato una curiosa novità per il Gran Premio degli Stati Uniti, in programma ad Austin dal 23 al 25 ottobre e in diretta su Sky e NOW. Liam Lawson sarà protagonista non solo in pista, ma anche sul palco, durante la Garage Session organizzata dal team di Faenza. Il neozelandese si esibirà con chitarra e microfono in mano assieme ai suoi amici in un concerto dal vivo
Liam Lawson è tra i piloti che sta maggiormente impressionando in questo Mondiale di Formula 1. L'australiano, prima del GP di Austin, si trova nono in classifica, a ricoprire il ruolo di "primo degli altri" dopo i piloti dei 4 top team (Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren). Proprio negli Usa, Lawson potrà mettere in mostra altre vesti oltre a quelle di pilota. La Racing Bulls, infatti, ha annunciato che il suo pilota si esibirà nella serata di giovedì 22 otobre durante la Garage Session, organizzata dallo stesso team. Si tratta di una serata musicale in cui Racing Bulls offre ad artisti emergenti la possibilità di esibirsi dal vivo durante i weekend di gara della Formula 1. Stavolta, a suonare saranno i Liam Lawson & Friends, la band country di cui il pilota neozelandese è frontman e chitarrista. Insieme al pilota, si esibiranno sul palco suo fratello Marcus e due suoi amici d'infanzia, Thomas e Harrison.
Lawson: "Più teso sul palco che in macchina"
Liam Lawson ha commentato la sua presenza sul palco ad Austin ai canali ufficiali della Racing Bulls: "Direi che guidare un'auto da corsa è molto più facile. Non sono minimamente nervoso prima di una gara come lo sono per questa prestazione. Entrambe sono situazioni ad alta pressione. È una di quelle situazioni in cui non ci si sente mai completamente preparati. Si può sempre fare di più, ma il mio lavoro è talmente specifico che è difficile trovare il tempo. Sono emozionato, ma anche molto, molto nervoso. Avere con me mio fratello e gli amici d'infanzia, con cui gioco da quando avevo otto anni, è davvero fantastico". Lawson ha parlato anche del suo genere di musica preferito da suonare e delle sue ispirazioni artistiche: "La musica country è la mia preferita. Ha quell'atmosfera da falò in cui tutti possono partecipare. Ed è anche un po' più semplice da suonare con la chitarra. Sono cresciuto ascoltando la musica di mio padre. Soprattutto rock degli anni '80. Il primo concerto a cui sono andato è stato quello dei Def Leppard, quando avevo otto o nove anni. Mio padre mi disse che se avessi superato l'esame di chitarra con il massimo dei voti, mi avrebbe lasciato andare, e così è stato. Crescendo, anche John Mayer è stato una fonte d'ispirazione. È bravissimo e la sua conoscenza musicale e le sue doti di cantautore sono fantastiche. Mi piace la musica più vecchia".