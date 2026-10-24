Se guardiamo al miglior giro fatto segnare tra venerdì e sabato, la Ferrari sarebbe stata seconda. Sicuramente la Rossa aveva il potenziale per partire dalla prima fila. E' un peccato, perché anche se ad Austin si può superare, un conto è partire davanti e un altro è farlo dalla 4^ e 5^ posizione. Guarda il VIDEO. Il GP Usa domenica alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...