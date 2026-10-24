Lewis Hamilton commenta il 5° posto nelle qualifiche di Austin: "La Mercedes ha portato un aggiornamento che gli ha fatto guadagnare molto. Noi possiamo solo continuare a spingere per ottenere il miglior risultato possibile. Le posizioni di partenza non sono ideali, ma resto ottimista". Guarda il VIDEO. Il GP Usa domenica alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...