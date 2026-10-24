Charles Leclerc non nasconde la propria frustrazione dopo il 4° posto nelle qualifiche di Austin: "Sapevamo del deficit del motore, ma facevamo la differenza nelle curve. Appena non facciamo tutto perfetto paghiamo con le gomme ed è successo solo nel Q3. E questa cosa mi fa inc...". Guarda il VIDEO. Il GP Usa domenica alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...