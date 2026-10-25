Kimi Antonelli sorride dopo la straordinaria vittoria di Austin, con il titolo iridato ora a soli due punti: "So che siamo molto vicini alla vittoria del Mondiale, ma vogliamo chiudere in bellezza. Spero di vincere altre gare e di chiudere presto la corsa. E' una vittoria che ci voleva, il team l'ha meritato". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI