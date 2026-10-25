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Kimi Antonelli dopo Austin: "Titolo è vicino, voglio chiudere in bellezza". VIDEO

mercedes

Kimi Antonelli sorride dopo la straordinaria vittoria di Austin, con il titolo iridato ora a soli due punti: "So che siamo molto vicini alla vittoria del Mondiale, ma vogliamo chiudere in bellezza. Spero di vincere altre gare e di chiudere presto la corsa. E' una vittoria che ci voleva, il team l'ha meritato". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI

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Matteo Bobbi
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