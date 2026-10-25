La diciannovenne britannica Alisha Palmowski, portacolori del Red Bull Academy Programme gestita dal team Campos Racing, si è laureata campionessa della F1 Academy 2026 sul circuito di Austin. Dopo aver dominato la prima gara partendo dalla pole position, alla pilota di Glossop è bastato un secondo posto nella Reverse Grid Race per chiudere i giochi iridati in anticipo, consacrando una stagione da assoluta protagonista nel motorsport femminile

Il Circuit of the Americas di Austin firma la parola fine sulla corsa al titolo della F1 Academy 2026. Con una prestazione solida e matura, Alisha Palmowski si riconferma come uno dei talenti più fulgidi nel panorama automobilistico giovanile, conquistando la certezza matematica del campionato con tre gare di anticipo sulla conclusione della stagione. Il weekend texano si è trasformato nella perfetta sintesi dell'intera annata della ventenne britannica. Nella prima manche di Austin, Palmowski ha scatenato tutto il proprio potenziale: scattata dalla pole position, ha condotto una gara di testa senza sbavature, tagliando il traguardo davanti a tutte e firmando la sua quinta vittoria stagionale. Una vittoria che le ha consentito di ipotecare pesantemente la corazzata del Red Bull Academy Programme supportata in pista da Campos Racing.