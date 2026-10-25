Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Formula 1, Gp Usa: Kimi, che partenza, non ha sentito il peso emotivo

video commento
Ivan Capelli

Ivan Capelli

La chiave della vittoria di Antonelli ad Austin è stata la partenza, fenomenale, un fondamentale che in passato gli aveva dato tanti problemi. In più Kimi non ha sentito il peso emotivo di questa gara, riuscendo nel corso della stagione a migliorare anche in uno dei suoi rari punti deboli. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

F1, la partenza e il primo giro del GP Austin

Formula 1

Nel VIDEO, la partenza e il primo giro del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Il poleman...

Kimi a muro in retro, Russell non si trattiene...

KIMI, CHE FAI?

In una clip postata dagli account social della Mercedes, una scena molto divertente con Kimi...

Papà Antonelli: "La nostra serenità è un valore"

A SKY SPORT

Così Marco Antonelli a Sky Sport F1 spiega un aspetto della la forza di suo figlio e della loro...

Venduta all'asta carta di Kimi per 878mila dollari

spese folli

Dopo aver festeggiato la pole ad Austin, Kimi Antonelli sfiora un nuovo record fuori dalla pista....

Oggi Kimi è solo, Red Bull e Ferrari le rivali

Matteo Bobbi
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS