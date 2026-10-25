La chiave della vittoria di Antonelli ad Austin è stata la partenza, fenomenale, un fondamentale che in passato gli aveva dato tanti problemi. In più Kimi non ha sentito il peso emotivo di questa gara, riuscendo nel corso della stagione a migliorare anche in uno dei suoi rari punti deboli. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI