Lo schieramento completo al via della gara in Texas, dove stasera Kimi Antonelli potrebbe laurearsi campione del mondo e scrive una pagina epica nella storia della Formula 1. Scopri qui la griglia fila per fila e i distacchi dopo le qualifiche. In tre scattano con una penalità: Lindblad, Bortoleto e Colapinto. Il GP alle 21 è live su Sky e in streaming su NOW



KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE... - ULTIME NEWS VERSO IL GP

