Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, griglia di partenza GP Usa: pole di Kimi (che ha il match point) e penalità ad Austin

ALLE 21 SU SKY

Lo schieramento completo al via della gara in Texas, dove stasera Kimi Antonelli potrebbe laurearsi campione del mondo e scrive una pagina epica nella storia della Formula 1. Scopri qui la griglia fila per fila e i distacchi dopo le qualifiche. In tre scattano con una penalità: Lindblad, Bortoleto e Colapinto. Il GP alle 21 è live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE... - ULTIME NEWS VERSO IL GP

Griglia di Partenza

#1

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Tempo

1:34:035

#2

Max Verstappen

Max Verstappen

Tempo

+0.179s

#3

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Tempo

+0.215s

#4

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Tempo

+0.232s

pubblicità

#5

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Tempo

+0.276s

#6

George Russell

George Russell

Tempo

+0.441s

#7

Oscar Piastri

Oscar Piastri

Tempo

+0.768s

#8

Lando Norris

Lando Norris

Tempo

+1.014s

pubblicità

#9

Liam Lawson

Liam Lawson

Tempo

+1.023s

#10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Tempo

+1.045s

#11

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Tempo

+1.123s

#12

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Tempo

+1.783s

pubblicità

#13

Oliver Bearman

Oliver Bearman

Tempo

+1.996s

#14

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Tempo

+2.014s

#15

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Tempo

+2.496s

#16

Lance Stroll

Lance Stroll

Tempo

+2.642s

pubblicità

#17

Carlos Sainz

Carlos Sainz

Tempo

+2.735s

#18

Alexander Albon

Alexander Albon

Tempo

+2.932s

#19

Sergio Perez

Sergio Perez

Tempo

+3.398s

#20

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Tempo

+3.488s

pubblicità

#21

Franco Colapinto

Franco Colapinto

Tempo

+1.687s

#22

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Tempo

+1.656s

pubblicità

Formula 1: Altre Notizie

Venduta all'asta carta di Kimi per 878mila dollari

spese folli

Dopo aver festeggiato la pole ad Austin, Kimi Antonelli sfiora un nuovo record fuori dalla pista....

Kimi è solo: Red Bull e Ferrari le grandi rivali

Matteo Bobbi

Match point Kimi: oggi il GP alle 21 su Sky!

guida tv

La Formula 1 fa tappa ad Austin per il Gran Premio degli Usa dove Kimi Antonelli ha il suo primo...

Antonelli, la pole stellare di Austin allo Sky Pad

GP USA

Kimi Antonelli analizza con Matteo Bobbi allo Sky Pad la spettacolare pole position di Austin:...

Trionfo Palmowski, è regina della F1 Academy 2026

LA CAMPIONESSA

La diciannovenne britannica Alisha Palmowski, portacolori del Red Bull Academy Programme gestita...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS