Toto Wolff commenta la straordinaria pole di Kimi Antonelli ad Austin: "Non so come ha fatto, sono senza parole: ha fatto un giro magico". Sul Mondiale: "Aspettiamo, non importa che sia qui, in Messico o in Brasile". E sul paragone con Senna: "Ne parliamo tra 10-15 anni...". Guarda il VIDEO. Il GP Usa domenica alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...