Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari ad Austin: "Abbiamo ottenuto il massimo, visto da dove siamo partiti. Peccato per la VSC nel finale, ma dobbiamo migliorare le posizioni in qualifica. Il passo gara anche oggi è stato buono. Messico? Nessuno sa come si comporteranno queste nuove macchine in altura". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI