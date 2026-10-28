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McLaren, livrea speciale dedicata ai tifosi per il GP del Messico. FOTO

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Foto sito web mclaren.com

McLaren correrà al GP del Messico con una livrea speciale ispirata ai propri fan. A inizio stagione, i tifosi del team sono stati invitati a condividere i propri desideri legati al motorsport: una selezione di questi contributi è stata trasformata in adesivi che decoreranno le monoposto e le tute di Norris e Piastri, così come il box della squadra. Il GP del Messico sarà live dal 30 ottobre all'1 novembre su Sky e in streaming su NOW

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