In occasione del GP Messico, Alonso sceglie un casco dal forte valore simbolico realizzato in collaborazione con Pepperstone. Il design combina una base blu con una vivace fascia gialla e il numero 14 sulla calotta. Sul retro spicca un teschio finemente decorato nei toni del blu, giallo e bianco, chiaro omaggio lla ricorrenza del Día de los Muertos. L'opera unisce l'identità del pilota spagnolo alle radici del folklore locale e al brand. F1 live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE IN MESSICO SE...