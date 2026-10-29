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F1, un omaggio al Messico: svelato il casco speciale di Fernando Alonso per il GP

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In occasione del GP Messico, Alonso sceglie un casco dal forte valore simbolico realizzato in collaborazione con Pepperstone. Il design combina una base blu con una vivace fascia gialla e il numero 14 sulla calotta. Sul retro spicca un teschio finemente decorato nei toni del blu, giallo e bianco, chiaro omaggio lla ricorrenza del Día de los Muertos. L'opera unisce l'identità del pilota spagnolo alle radici del folklore locale e al brand. F1 live su Sky e in streaming su NOW

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