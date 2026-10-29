F1, un omaggio al Messico: svelato il casco speciale di Fernando Alonso per il GP
In occasione del GP Messico, Alonso sceglie un casco dal forte valore simbolico realizzato in collaborazione con Pepperstone. Il design combina una base blu con una vivace fascia gialla e il numero 14 sulla calotta. Sul retro spicca un teschio finemente decorato nei toni del blu, giallo e bianco, chiaro omaggio lla ricorrenza del Día de los Muertos. L'opera unisce l'identità del pilota spagnolo alle radici del folklore locale e al brand. F1 live su Sky e in streaming su NOW