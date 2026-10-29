F1, Antonelli è una macchina da record: sarà il più giovane campione della storia

F1, Antonelli è una macchina da record: sarà il più giovane campione della storiaVERSO IL MESSICO
A soli 20 anni e alla sua seconda stagione in F1, Antonelli è a un passo dal diventare il più giovane campione del mondo della storia, superando il primato di Vettel. Già autore di una serie straordinaria di record di precocità e affiancatosi a grandi nomi con ben 9 vittorie all'attivo, il talento italiano sta ripercorrendo le orme di campioni del calibro di Villeneuve e Hamilton. Ora il suo unico obiettivo è chiudere i conti in pista e coronare questa cavalcata d'esordio con il titolo iridato
A 20 anni Kimi Antonelli sta per diventare di gran lunga il più giovane campione del mondo della storia, battendo di ben 3 anni il primato di Sebastian Vettel, dopo aver stabilito già una serie impressionante di record di precocità: più giovane di sempre a centrare una pole, a far segnare il giro più veloce, a vincere su piste iconiche come Monaco, Spa e Monza. Di fatto gli manca solo essere il più giovane vincitore di un Gran Premio, primato che resterà a Max Verstappen.
Ed è solo il secondo anno in F1 per Kimi Antonelli
Ma al di là dell’età quello che impressiona di Kimi è che realizzi tutto ciò solo al secondo anno in F1: se si tolgono i primi due anni della storia del mondiale sono riusciti a diventare campioni del mondo nella loro seconda stagione solo Jacques Villeneuve nel 1997 e Lewis Hamilton nel 2008, l'inglese dopo aver sfiorato l’impresa di vincerlo da rookie l’anno prima.
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Kimi a quota 9 vittorie in F1, ha già raggiunto Leclerc
Del resto Kimi è già a quota 9 successi, stesso numero di vittorie di Leclerc, e continuando con questo ritmo è destinato a raggiungere i grandi della F1 e ad abbattere tanti altri record, non solo di precocità. Ma ora l’obiettivo è uno solo: chiudere i conti e diventare campione del mondo. Il più giovane della storia.