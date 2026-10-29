F1, Antonelli è una macchina da record: sarà il più giovane campione della storia

A soli 20 anni e alla sua seconda stagione in F1, Antonelli è a un passo dal diventare il più giovane campione del mondo della storia, superando il primato di Vettel. Già autore di una serie straordinaria di record di precocità e affiancatosi a grandi nomi con ben 9 vittorie all'attivo, il talento italiano sta ripercorrendo le orme di campioni del calibro di Villeneuve e Hamilton. Ora il suo unico obiettivo è chiudere i conti in pista e coronare questa cavalcata d'esordio con il titolo iridato