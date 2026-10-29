Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Messico a Città del Messico
Pirelli porta il trio di mescole da asciutto più morbide della gamma: C3 come Hard (bianca), C4 come Medium (gialla) e C5 come Soft (rossa). La combinazione tra le soft, il riasfaltamento di gran parte del tracciato e le caratteristiche estreme dell'altitudine (oltre 2.200 m sul livello del mare) rappresenta la sfida strategica principale del weekend. L'aria rarefatta riduce carico aerodinamico ed efficienza dei freni, mentre la pista rinnovata presenterà un'elevata evoluzione del grip e rischio di graining
- Pirelli punta sul morbido in Messico - Per affrontare l'Autódromo Hermanos Rodríguez, il costruttore milanese porta in pista la combinazione più soffice del lotto: C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Di seguito ttuti i dettagli
- Con l'aria rarefatta dei 2.200 metri d'altezza, le monoposto scivolano di più: la chiave del weekend sarà gestire al meglio il surriscaldamento delle gomme!
- C5, C4, C3: IL TRIS D'ATTACCO PER CITTÀ DEL MESSICO
Asfalto liscio ma poco grip aerodinamico: sulle curve del circuito messicano serve massima precisione. Chi riuscirà a sfruttare la mescola Soft C5 in Qualifica senza mandarla in crisi nel terzo settore?
- In Messico non è l'abrasione della pista a fare paura, ma la temperatura del battistrada. Con meno carico aerodinamico, far lavorare le mescole nella corretta finestra di utilizzo sarà la vera scommessa dei team per la gara di domenica
- Le mescole più morbide della gamma Pirelli garantiscono la massima aderenza meccanica dove manca quella aerodinamica. La strategia ideale? Far durare la Medium senza rinunciare allo spunto al via lunghissimo verso Curva 1.
- Tre mescole, un rettilineo da oltre 350 km/h e l'inconfondibile passaggio nello stadio Foro Sol. Pirelli è pronta ad affrontare il degrado termico dell'altitudine messicana. Chi farà la scelta strategica vincente?