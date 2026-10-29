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F1, Antonelli salta il media day in Messico per indisposizione: venerdì sarà in pista

MERCEDES

Poco prima del weekend decisivo per il titolo mondiale a Città del Messico, Antonelli è stato dispensato dalla FIA dagli impegni stampa del giovedì a causa di una indisposizione (forte raffreddore). Il team rassicura tifosi e addetti ai lavori: si tratta di una misura precauzionale per permettere al pilota di recuperare le energie in vista delle prime sessioni di libere dell'Autódromo Rodríguez. F1 live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE IN MESSICO SE... - CONFERENZA LIVE

Piccola, innocua e non compromettente battuta d'arresto alla vigilia dell'appuntamento più importante della stagione per Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano, atteso in pista all'Autódromo Hermanos Rodríguez per il suo secondo match point iridato, è costretto a saltare la giornata dedicata ai media ed alle conferenze stampa ufficiali per un'indisposizione fisica: un forte raffreddore A darne notizia è stata una nota del team, che ha spiegato come Antonelli stia recuperando da un'infezione virale rimediata nelle ultime ore: "Kimi non è al top della forma oggi poiché si sta riprendendo da un malanno virale. Come misura precauzionale, la FIA lo ha sollevato dagli obblighi mediatici per dargli la possibilità di riposare in vista del weekend. Ci aspettiamo che torni regolarmente al suo posto domani. Grazie per la comprensione".

Scelta precauzionale, nessun allarme per Antonelli

Nessun allarmismo, dunque, ma una semplice scelta di prudenza per preservare le energie in vista di un weekend che si preannuncia caldissimo sia in pista che fuori. L'altitudine di Città del Messico (oltre 2.200 metri s.l.m.) richiede infatti una condizione fisica impeccabile per sostenere le sollecitazioni della vettura in aria rarefatta. Salvo complicazioni, Antonelli tornerà regolarmente nell'abitacolo a partire dalle Prove Libere 1 di venerdì per iniziare il lavoro di messa a punto e concentrarsi sull'unico grande obiettivo del fine settimana: conquistare i punti necessari per laurearsi campione del mondo. E il traguardo ormai è vicinissimo.

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