Poco prima del weekend decisivo per il titolo mondiale a Città del Messico, Antonelli è stato dispensato dalla FIA dagli impegni stampa del giovedì a causa di una indisposizione (forte raffreddore). Il team rassicura tifosi e addetti ai lavori: si tratta di una misura precauzionale per permettere al pilota di recuperare le energie in vista delle prime sessioni di libere dell'Autódromo Rodríguez. F1 live su Sky e in streaming su NOW

Piccola, innocua e non compromettente battuta d'arresto alla vigilia dell'appuntamento più importante della stagione per Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano, atteso in pista all'Autódromo Hermanos Rodríguez per il suo secondo match point iridato, è costretto a saltare la giornata dedicata ai media ed alle conferenze stampa ufficiali per un'indisposizione fisica: un forte raffreddore A darne notizia è stata una nota del team, che ha spiegato come Antonelli stia recuperando da un'infezione virale rimediata nelle ultime ore: "Kimi non è al top della forma oggi poiché si sta riprendendo da un malanno virale. Come misura precauzionale, la FIA lo ha sollevato dagli obblighi mediatici per dargli la possibilità di riposare in vista del weekend. Ci aspettiamo che torni regolarmente al suo posto domani. Grazie per la comprensione".