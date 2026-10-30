F1, GP Messico: quello di Perez celebra i suoi 300 GP, ma non è l'unico design speciale
Il casco di Sergio Perez, padrone di casa, celebra il Messico ma soprattutto le sue 300 gare in Formula 1. Design speciali anche per Fernando Alonso e Carlos Sainz. Qui tutti i dettagli. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
- FERNANDO ALONSO (ASTON MARTIN)
- SERGIO PEREZ (CADILLAC)
- CARLOS SAINZ (WILLIAMS)
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 00: Race Anatomy