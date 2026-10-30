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F1, GP Messico: quello di Perez celebra i suoi 300 GP, ma non è l'unico design speciale

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Il casco di Sergio Perez, padrone di casa, celebra il Messico ma soprattutto le sue 300 gare in Formula 1. Design speciali anche per Fernando Alonso e Carlos Sainz. Qui tutti i dettagli. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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