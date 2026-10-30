GP Messico, una tifosa urla dopo aver fatto una foto con Leclerc. VIDEOferrari
I tifosi in Messico sono sempre appassionati e caldi per la Formula 1, tanto da assalire, in maniera amichevole, i piloti per un autografo o una foto. Al termine delle Fp1 a Città del Messico, gli inviati di Sky Sport F1 vengono disturbati dall'urlo di una tifosa, che gioisce a gran voce dopo essere riuscita a strappare una foto a Charles Leclerc. Un momento divertente, da rivedere nel VIDEO in testa
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