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GP Messico, Minì commenta l'esordio in F1: "Sensazione indescrivibile". VIDEO

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Nel VIDEO, Gabriele Minì racconta le sue sensazioni dopo aver preso parte, nelle Fp1 del GP Messico, alla sua prima sessione ufficiale in Formula 1. Il pilota italiano, che ha girato con Alpine, ha detto: "Un'emozione indescrivibile: la cosa strana è stata fermarsi in pit lane con Hamilton davanti. Quando sei abituato a vedere tutte le leggende del motorsport dalla TV, rivederle davanti a te è strano". Il weekend del Messico è LIVE su Sky e NOW

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