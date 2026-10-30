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GP Messico, niente prime libere per Verstappen: lui gioca a Mario Kart. VIDEO

super max

Pur non avendo preso parte alle FP1 in Messico (spazio ai rookie), Max Verstappen non riesce a stare lontano dalle corse. Il pilota della Red Bull, infatti, si diverte con 'Mario Kart', uno dei videogiochi più popolari al mondo. Nei panni del draghetto Yoshi a tinte Oranje, Super Max è concentratissimo: nemmeno gli impegni con la stampa lo possono sottrarre dalle gare videoludiche... Guarda il VIDEO. Il weekend in Messico live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: DIRETTA SECONDE LIBERE - KIMI CAMPIONE SE...

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