Pur non avendo preso parte alle FP1 in Messico (spazio ai rookie), Max Verstappen non riesce a stare lontano dalle corse. Il pilota della Red Bull, infatti, si diverte con 'Mario Kart', uno dei videogiochi più popolari al mondo. Nei panni del draghetto Yoshi a tinte Oranje, Super Max è concentratissimo: nemmeno gli impegni con la stampa lo possono sottrarre dalle gare videoludiche... Guarda il VIDEO. Il weekend in Messico live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: DIRETTA SECONDE LIBERE - KIMI CAMPIONE SE...