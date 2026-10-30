Lewis Hamilton ha chiuso la sua seconda sessione di libere in anticipo per un problema alla sua SF-26: "Non è stata la più lineare delle giornate la mia, perché ho perso un po’ di tempo nella prima sessione e poi ho dovuto fermarmi in anticipo nella seconda. Nonostante questo, la macchina è sembrata veloce". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

"Giornata non lineare, macchina è veloce"

"Non è stata la più lineare delle giornate la mia, perché ho perso un po’ di tempo nella prima sessione e poi ho dovuto fermarmi in anticipo nella seconda. Nonostante questo, la macchina è sembrata veloce ed è stato un peccato non aver potuto completare il long run. Dal punto di vista dell’assetto, non credo servano grandi modifiche, perché le sensazioni in abitacolo erano buone. Questa sera analizzeremo il problema che si è verificato sulla vettura e faremo del nostro meglio per essere pronti per domani".