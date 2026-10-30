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Hamilton dopo le libere in Messico: "Macchina veloce, peccato lo stop"

FERRARI

Lewis Hamilton ha chiuso la sua seconda sessione di libere in anticipo per un problema alla sua SF-26: "Non è stata la più lineare delle giornate la mia, perché ho perso un po’ di tempo nella prima sessione e poi ho dovuto fermarmi in anticipo nella seconda. Nonostante questo, la macchina è sembrata veloce". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS LIBERE - KIMI CAMPIONE SE...

Lewis Hamilton ha chiuso con l'11° tempo il venerdì di Città del Messico. Giornata condizionata da un problema tecnico accusato dalla SF-26 numero 44 a metà della seconda sessione di libere, con il britannico che ha dovuto fermare la monoposto e terminare in anticipo le sue FP2. 

"Giornata non lineare, macchina è veloce"

"Non è stata la più lineare delle giornate la mia, perché ho perso un po’ di tempo nella prima sessione e poi ho dovuto fermarmi in anticipo nella seconda. Nonostante questo, la macchina è sembrata veloce ed è stato un peccato non aver potuto completare il long run. Dal punto di vista dell’assetto, non credo servano grandi modifiche, perché le sensazioni in abitacolo erano buone. Questa sera analizzeremo il problema che si è verificato sulla vettura e faremo del nostro meglio per essere pronti per domani".

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