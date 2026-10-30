Charles Leclerc commenta il venerdì di Città del Messico, che l'ha visto segnare il miglior tempo: "Nel complesso, la nostra prestazione sembra abbastanza buona, ma dobbiamo ancora lavorare su alcune delle nostre limitazioni. Questa sera lavoreremo per cercare di migliorare". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Ancora un venerdì nel segno della Ferrari e di Charles Lecler c, con il monegasco che esce con il miglior tempo assoluto dalla prima giornata di prove libere in Messico .

"Dobbiamo lavorare per migliorare in vista della qualifica"

"Nel complesso, la nostra prestazione sembra abbastanza buona, ma dobbiamo ancora lavorare su alcune delle nostre limitazioni. Oggi in pista comunque è stato piuttosto difficile, perché l’asfalto era molto scivoloso. Questa sera lavoreremo per cercare di migliorare in vista di domani".