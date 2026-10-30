Leclerc dopo le libere in Messico: "Bene, ma dobbiamo ancora migliorare"FERRARI
Charles Leclerc commenta il venerdì di Città del Messico, che l'ha visto segnare il miglior tempo: "Nel complesso, la nostra prestazione sembra abbastanza buona, ma dobbiamo ancora lavorare su alcune delle nostre limitazioni. Questa sera lavoreremo per cercare di migliorare". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
Ancora un venerdì nel segno della Ferrari e di Charles Leclerc, con il monegasco che esce con il miglior tempo assoluto dalla prima giornata di prove libere in Messico.
"Dobbiamo lavorare per migliorare in vista della qualifica"
"Nel complesso, la nostra prestazione sembra abbastanza buona, ma dobbiamo ancora lavorare su alcune delle nostre limitazioni. Oggi in pista comunque è stato piuttosto difficile, perché l’asfalto era molto scivoloso. Questa sera lavoreremo per cercare di migliorare in vista di domani".