Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

F1, Kimi Antonelli in uno spettacolare giro on board in Messico

VIDEO

Mille metri di altitudine, la tensione di un intero campionato e il sound della Mercedes W17. Sali a bordo con Kimi Antonelli per un giro spettacolare che toglie il fiato tra i muretti e l'asfalto dell'Autodromo Rodríguez. Un viaggio mozzafiato nell'abitacolo del talento italiano, pronto a giocarsi il titolo mondiale di F1 in una domenica che promette di scrivere la storia. Emozioni pure, brividi e velocità pura: vivi l'attesa del match point iridato dal punto di vista più privilegiato di tutti. VIDEO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Hamilton, cambio PU dopo i problemi nelle libere

GP MESSICO

Cambio di Power Unit precauzionale per Lewis Hamilton nel GP del Messico dopo i controlli...

Haas, Hirakawa al posto di Ocon in Messico

IL COMUNICATO

Cambiamento improvviso in casa Haas durante il weekend del Messico. Il pilota di riserva Hirakawa...

Hadjar, così non si fa! Spinge un tifoso. VIDEO

red bull

Momento di tensione durante il weekend del GP del Messico. Isack Hadjar è stato convocato dai...

Kimi non sente la pressione, si gode il momento

video commento

E' il weekend che può regalargli il titolo Mondiale, ma Kimi è sempre il solito: sorridente,...

Sarà una qualifica da paura. E Kimi...

Vicky Piria
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS