Mille metri di altitudine, la tensione di un intero campionato e il sound della Mercedes W17. Sali a bordo con Kimi Antonelli per un giro spettacolare che toglie il fiato tra i muretti e l'asfalto dell'Autodromo Rodríguez. Un viaggio mozzafiato nell'abitacolo del talento italiano, pronto a giocarsi il titolo mondiale di F1 in una domenica che promette di scrivere la storia. Emozioni pure, brividi e velocità pura: vivi l'attesa del match point iridato dal punto di vista più privilegiato di tutti. VIDEO