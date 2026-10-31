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GP Messico, nel paddock è caccia all'autografo di Kimi Antonelli! VIDEO

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Anche nel weekend in cui potrebbe diventare il Campione del Mondo di Formula 1 più giovane della storia, Kimi Antonelli non si risparmia mai con i tifosi ed è sempre pronto per una fotografia o un selfie. Come si vede nel VIDEO, Kimi viene circondato di persone nel paddock di Città del Messico dopo le Fp3: nonostante l'adrenalina della sessione appena conclusa, Antonelli resta disponibile con tutti... Alle 22 via alle qualifiche LIVE su Sky e NOW

F1, GP MESSICO: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE SE...

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Vicky Piria
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