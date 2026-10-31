Cambiamento improvviso in casa Haas durante il weekend del Messico. Il pilota di riserva Hirakawa prende il posto di Ocon per il resto del fine settimana, disputando le ultime libere, le qualifiche e la gara di domenica. Non ci sono motivazioni ufficiali al momento, ma il team fa sapere: "Al momento non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni". Per il 32enne giapponese, due volte campione WEC e vincitore della 24 Ore di Le Mans con Toyota, è il debutto ufficiale in una gara di F1 al fianco di Bearman

Novità a sorpresa nell'abitacolo della Haas nel corso del fine settimana del Gran Premio di Città del Messico. Attraverso una nota ufficiale rilasciata sabato 31 ottobre, il team TGR Haas F1 ha comunicato che la riserva Ryo Hirakawa sostituirà Esteban Ocon per il resto del weekend di gara. Non ci sono motivazioni ufficiali al momento, ma il team fa sapere nella nota stampa che "Al momento non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni". Stando così le cose, se non si trattasse di un problema fisico, si potrebbe pensare che la scelta possa essere legata anche alla fine del rapporto tra Haas e Ocon già stabilito per fine stagione e magari di tensioni mongtate nel weekend. Ma è solo un'ipotesi.