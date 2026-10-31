Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

F1, Red Bull nel caos: Hadjar spinge un tifoso e viene richiamato dai commissari. VIDEO

red bull

Momento di tensione durante il weekend del GP del Messico. Isack Hadjar è stato convocato dai commissari FIA per una spinta a un tifoso nel paddock, episodio ripreso anche da immagini video diventate virali. Il gesto arriva al culmine di un venerdì storto, segnato da problemi tecnici alla Power Unit durante le prove libere. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE SE...

Attimi di tensione nel paddock di Città del Messico. Il nervosismo accumulato nel corso del weekend è sfociato in un episodio che rischia di avere pesanti ripercussioni disciplinari per Isack Hadjar. Il giovane pilota della Red Bull è stato infatti ufficialmente convocato dai commissari sportivi della FIA. La notifica dei commissari parla chiaro: Hadjar è finito sotto investigazione per la presunta violazione dell'articolo 12.1.1 del Codice Sportivo Internazionale, relativo alla "cattiva condotta" (misconduct). La spinta c'è stata e l'episodio rischia di costare caro al francese, atteso ora da un verdetto che potrebbe variare da una semplice reprimenda a una sanzione economica. Un video documenta la dinamica dell'accaduto.

Un venerdì da incubo per Hadjar: i problemi tecnici nelle libere

La convocazione dai commissari rappresenta solo l'ultimo capitolo di un fine settimana iniziato decisamente in salita per il portacolori della scuderia di Milton Keynes. Già nel corso della prima sessione di prove libere, infatti, Hadjar non è riuscito a esprimere il proprio potenziale, chiudendo le FP1 soltanto in undicesima posizione. Alle difficoltà di adattamento sul tracciato messicano si sono sommati fastidiosi problemi tecnici legati alla Power Unit della sua monoposto, che ne hanno limitato il chilometraggio di lavoro in pista e le operazioni di set-up. Una frustrazione tecnica notevole, che ha inciso sul clima all'interno del box e che potrebbe aver fatto perdere la pazienza al pilota una volta sceso dalla vettura. Un atteggiamento che però non giustifica minimanente la reazione contro il tifoso.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Kimi non sente la pressione, si gode il momento

video commento

E' il weekend che può regalargli il titolo Mondiale, ma Kimi è sempre il solito: sorridente,...

Sarà una qualifica da paura. E Kimi...

Vicky Piria

Verstappen-Lawson, una posizione di penalità

gp messico

I due piloti sono stati sanzionati dopo un contatto nelle FP2 in Messico, che ha danneggiato...

Kimi, 2° match point: qualifiche alle 22 su Sky

guida tv

La Formula 1 fa tappa in Messico. Nuovo match point a disposizione per Kimi Antonelli, che può...

Hamilton: "Macchina veloce, peccato lo stop"

FERRARI

Lewis Hamilton ha chiuso la sua seconda sessione di libere in anticipo per un problema alla sua...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS