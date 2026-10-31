Momento di tensione durante il weekend del GP del Messico. Isack Hadjar è stato convocato dai commissari FIA per una spinta a un tifoso nel paddock, episodio ripreso anche da immagini video diventate virali. Il gesto arriva al culmine di un venerdì storto, segnato da problemi tecnici alla Power Unit durante le prove libere. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Attimi di tensione nel paddock di Città del Messico. Il nervosismo accumulato nel corso del weekend è sfociato in un episodio che rischia di avere pesanti ripercussioni disciplinari per Isack Hadjar . Il giovane pilota della Red Bull è stato infatti ufficialmente convocato dai commissari sportivi della FIA. La notifica dei commissari parla chiaro: Hadjar è finito sotto investigazione per la presunta violazione dell' articolo 12.1.1 del Codice Sportivo Internazionale, relativo alla "cattiva condotta" (misconduct). La spinta c'è stata e l'episodio rischia di costare caro al francese, atteso ora da un verdetto che potrebbe variare da una semplice reprimenda a una sanzione economica. Un video documenta la dinamica dell'accaduto.

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Un venerdì da incubo per Hadjar: i problemi tecnici nelle libere

La convocazione dai commissari rappresenta solo l'ultimo capitolo di un fine settimana iniziato decisamente in salita per il portacolori della scuderia di Milton Keynes. Già nel corso della prima sessione di prove libere, infatti, Hadjar non è riuscito a esprimere il proprio potenziale, chiudendo le FP1 soltanto in undicesima posizione. Alle difficoltà di adattamento sul tracciato messicano si sono sommati fastidiosi problemi tecnici legati alla Power Unit della sua monoposto, che ne hanno limitato il chilometraggio di lavoro in pista e le operazioni di set-up. Una frustrazione tecnica notevole, che ha inciso sul clima all'interno del box e che potrebbe aver fatto perdere la pazienza al pilota una volta sceso dalla vettura. Un atteggiamento che però non giustifica minimanente la reazione contro il tifoso.