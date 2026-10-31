Ferrari ai ripari dopo le libere: cambio Power Unit precauzionale per Hamilton in MessicoGP MESSICO
Cambio di Power Unit precauzionale per Lewis Hamilton nel GP del Messico dopo i controlli effettuati sulla sua Ferrari al termine delle prove libere di ieri. Utilizzando un motore già presente nel pool autorizzato, il pilota britannico non sconterà alcuna sanzione in griglia su un tracciato dove la posizione di partenza è determinante. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
In casa Ferrari attenzione rivolta a quanto accaduto venerdì nelle prove libere a Lewis Hamilton, rallentato da un problema tecnico che aveva fatto scattare l'allarme nel box del Cavallino. La Scuderia di Maranello ha spiegato la dinamica dell'accaduto e la conseguente contromisura tecnica. "La macchina di Hamilton è stata fermata sulla base delle informazioni che davano i sensori, tanto che non fumava o non dava particolari segnali di rottura. Quando abbiamo avuto la macchina indietro l'abbiamo controllata e, per precauzione, abbiamo deciso di sostituire la Power Unit con una disponibile nel pool per evitare di prendere penalità, perché qui superare è molto difficile". La Scuderia ha infranto il coprifuoco in vista della sostituzione della PU.
Una scelta precauzionale da parte della Ferrari
Una mossa preventiva e strategica da parte del muretto rosso: sostituendo la Power Unit con una unità già a disposizione nel contingente autorizzato (Aduo 1), Hamilton eviterà sanzioni in griglia di partenza, preservando le proprie chance su un tracciato, l'Autodromo Hermanos Rodriguez, dove i sorpassi rappresentano storicamente una delle sfide più complesse dell'intero calendario di Formula 1.