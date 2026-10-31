In casa Ferrari attenzione rivolta a quanto accaduto venerdì nelle prove libere a Lewis Hamilton, rallentato da un problema tecnico che aveva fatto scattare l'allarme nel box del Cavallino. La Scuderia di Maranello ha spiegato la dinamica dell'accaduto e la conseguente contromisura tecnica. "La macchina di Hamilton è stata fermata sulla base delle informazioni che davano i sensori, tanto che non fumava o non dava particolari segnali di rottura. Quando abbiamo avuto la macchina indietro l'abbiamo controllata e, per precauzione, abbiamo deciso di sostituire la Power Unit con una disponibile nel pool per evitare di prendere penalità, perché qui superare è molto difficile". La Scuderia ha infranto il coprifuoco in vista della sostituzione della PU.