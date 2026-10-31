Lewis Hamilton torna in pole dopo oltre tre anni, la prima (in gara lunga) con la Ferrari: "Sono senza parole, incredibile perché il weekend non era iniziato bene. E' la dimostrazione che se uno vuole qualcosa può sempre ottenerla. E' tutta una questione mentale. Ho fatto una pole in Ferrari come Schumi, ho realizzato un sogno". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 21 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

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