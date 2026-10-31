Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari a Città del Messico: "Quello di Hamilton stato un ottimo giro, ha fatto un Q3 fantastico con due buoni giri. Ma anche Charles è stato bravo, era in pole position dopo il primo tentativo ma ha commesso un piccolo errore nell’ultimo giro.Concentriamoci sulla gara: è lì che si faranno i punti". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 21 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE SE...