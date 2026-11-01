Pauroso incidente a Valtteri Bottas al giro 45 del GP del Messico: in pieno rettilineo e ad altissima velocità, si rompe la sospensione anteriore sinistra della Cadillac. Il finlandese perde il controllo della monoposto, che va a sbattere violentemente contro le barriere. Dopo l'intervento della medical-car, Bottas è uscito autonomamente con le sue gambe, rassicurando sulle sue condizioni. Guarda il VIDEO. Il GP live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE SE... - F1, GP MESSICO: LA DIRETTA DELLA GARA