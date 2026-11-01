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Bottas, incidente pauroso durante il GP del Messico di F1. VIDEO

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Pauroso incidente a Valtteri Bottas al giro 45 del GP del Messico: in pieno rettilineo e ad altissima velocità, si rompe la sospensione anteriore sinistra della Cadillac. Il finlandese perde il controllo della monoposto, che va a sbattere violentemente contro le barriere. Dopo l'intervento della medical-car, Bottas è uscito autonomamente con le sue gambe, rassicurando sulle sue condizioni. Guarda il VIDEO. Il GP live su Sky e in streaming su NOW

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Carlo Vanzini
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