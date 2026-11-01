Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Messico a Città del Messico
Kimi Antonelli conquista a 20 anni il suo primo titolo iridato: decisivo il 3° posto nel GP del Messico. Ora si gioca per il 2° posto (Verstappen, Hamilton e Russell) e per il titolo Costruttori, con Mercedes davanti a Ferrari. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 6 all'8 novembre in Brasile: live su Sky e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli nella storia! Il bolognese riporta il titolo iridato di Formula 1 in Italia 73 anni dopo Alberto Ascari.
- Il pilota della Mercedes chiude al 3° posto il GP del Messico e conquista aritmeticamente il suo primo Mondiale con quattro gare di anticipo, diventando anche il più giovane di sempre con i suoi 20 anni.
- Di seguito le classifiche aggiornate
- Mercedes 630 punti
- Ferrari 504
- Red Bull 380
- McLaren 371
- RB 104
- Alpine 74
- Haas 30
- Audi 23
- Williams 12
- Aston Martin 7
- Cadillac 0