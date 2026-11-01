Kimi Antonelli conquista a 20 anni il suo primo titolo iridato: decisivo il 3° posto nel GP del Messico. Ora si gioca per il 2° posto (Verstappen, Hamilton e Russell) e per il titolo Costruttori, con Mercedes davanti a Ferrari. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 6 all'8 novembre in Brasile: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: HIGHLIGHTS