Kimi Antonelli è campione del mondo e riscrive la storia dello sport italiano: impossibile non dargli 110 e lode. A completare il podio del Messico c'è Verstappen (10) e Hamilton (7). Tutti i voti della domenica in Messico. La F1 torna in diretta il prossimo weekend in Brasile: live su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT