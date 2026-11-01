Nel VIDEO, un divertente siparietto durante le qualifiche del GP Messico. In cabina si accende un piccolo scontro di fedi calcistiche: l'interista Carlo Vanzini e il milanista Roberto Chinchero si punzecchiano dopo la fine del derby Milan-Inter, giocato in contemporanea con le qualifiche della F1 e vinto 3-1 dai rossoneri. Se Chinchero ride per la vittoria del suo Milan, lo stesso non si può dire per Vanzini... Il weekend della F1 è LIVE su Sky e su NOW

GP MESSICO, LA GRIGLIA DI PARTENZA - KIMI CAMPIONE SE...