F1, mazzata per Lawson (Racing Bulls): squalificato dalle qualifiche in MessicoGP MESSICO
Già penalizzato di una posizione per un incidente con Verstappen nelle libere, Liam Lawson (Racing Bulls) è stato squalificato dal GP Messico: perde la nona posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico.per una violazione tecnica legata all'erogazione di potenza dell'MGU-K registrata subito dopo il suo giro più veloce in Q2. Sarà costretto a iniziare la gara dal fondo dello schieramento. Il GP alle 21 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Doccia fredda per Liam Lawson al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico. Il pilota, che avrebbe dovuto scattare dalla nona posizione (P9) in griglia, è stato squalificato dai commissari a seguito di un'infrazione tecnica riscontrata sulla sua monoposto.
La decisione è giunta dopo la segnalazione del Delegato Tecnico della FIA, che ha notato una violazione delle norme relative alla potenza minima dell'MGU-K subito dopo il superamento del traguardo nel suo miglior giro durante la Q2. Nel rapporto ufficiale si legge infatti che "la richiesta massima di potenza del pilota e la potenza elettrica DC dell'ERS-K sono diminuite a un ritmo superiore rispetto a quanto consentito dal regolamento".
Convocato dai commissari al termine della sessione di qualifica, Lawson è stato ritenuto responsabile dell'infrazione, sanzionata con la squalifica dai risultati ufficiali. Di conseguenza, il pilota sarà costretto a prendere il via del GP del Messico direttamente dal fondo della griglia di partenza.