Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

F1, mazzata per Lawson (Racing Bulls): squalificato dalle qualifiche in Messico

GP MESSICO

Già penalizzato di una posizione per un incidente con Verstappen nelle libere, Liam Lawson (Racing Bulls) è stato squalificato dal GP Messico: perde la nona posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico.per una violazione tecnica legata all'erogazione di potenza dell'MGU-K registrata subito dopo il suo giro più veloce in Q2. Sarà costretto a iniziare la gara dal fondo dello schieramento. Il GP alle 21 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE SE...

Doccia fredda per Liam Lawson al termine delle qualifiche del Gran Premio del Messico. Il pilota, che avrebbe dovuto scattare dalla nona posizione (P9) in griglia, è stato squalificato dai commissari a seguito di un'infrazione tecnica riscontrata sulla sua monoposto.

La decisione è giunta dopo la segnalazione del Delegato Tecnico della FIA, che ha notato una violazione delle norme relative alla potenza minima dell'MGU-K subito dopo il superamento del traguardo nel suo miglior giro durante la Q2. Nel rapporto ufficiale si legge infatti che "la richiesta massima di potenza del pilota e la potenza elettrica DC dell'ERS-K sono diminuite a un ritmo superiore rispetto a quanto consentito dal regolamento".

Convocato dai commissari al termine della sessione di qualifica, Lawson è stato ritenuto responsabile dell'infrazione, sanzionata con la squalifica dai risultati ufficiali. Di conseguenza, il pilota sarà costretto a prendere il via del GP del Messico direttamente dal fondo della griglia di partenza.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

F1, è derby di Milano anche in cabina di commento!

calcio-f1

Nel VIDEO, un divertente siparietto durante le qualifiche del GP Messico. In cabina si accende un...

Non la miglior giornata per Kimi, ma può succedere

Matteo Bobbi

"Grazie ragazzi", Hamilton via radio dopo la pole

GP MESSICO

Tutta la gioia di Lewis Hamilton nel team radio dopo aver conquistato la pole position per il GP...

Vasseur: "Hamilton super, ora pensiamo alla gara"

FERRARI

Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari a Città del Messico: "Quello di Hamilton stato...

Hamilton, prima pole con la Ferrari: giro decisivo

VIDEO

Rivivi gli attimi decisivi della pole position di Lewis Hamilton a Città del Messico, prima con...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS