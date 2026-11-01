Già penalizzato di una posizione per un incidente con Verstappen nelle libere, Liam Lawson (Racing Bulls) è stato squalificato dal GP Messico: perde la nona posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico.per una violazione tecnica legata all'erogazione di potenza dell'MGU-K registrata subito dopo il suo giro più veloce in Q2. Sarà costretto a iniziare la gara dal fondo dello schieramento. Il GP alle 21 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE SE...