Kimi Antonelli campione F1, la rassegna stampa dal web: "Un giovane gigante"
Le home page dei siti di tutto il mondo celebrano il trionfo del 20enne pilota bolognese della Mercedes, neo campione iridato in Formula 1 con 4 gare d'anticipo grazie al terzo posto in Messico. Di seguito la rassegna web sull'impresa storica di Kimi Antonelli: un italiano torna 're' 73 anni dopo il ferrarista Alberto Ascari
- "Kim of the World"
- "Antonelli si laurea campione del mondo!"
- "Un giovane gigante"
- "Un ragazzone dai riflessi da campione: Kimi Antonelli, pilota cresciuto fin da piccolo sotto l'ala della Mercedes".
- "Senza paura e in anticipo sui tempi: Kimi Antonelli è il più giovane campione del mondo di Formula 1".
- "Il nuovo 'Santo' è Antonelli: bravissimo, Kimi!"
- "Antonelli campione in una battaglia tra giganti"
- "Antonelli diventa il più giovane campione di F1 con il terzo posto in Messico"
- "Antonelli fa la storia: è il più giovane campione della F1"
- "Antonelli campione: è stata una stagione incredibile"
- "Antonelli campione del mondo di F1"
- "Kimi Antonelli nella storia: l'italiano si laurea campione in Messico"
- Antonelli: "Un momento che ricorderò per sempre"