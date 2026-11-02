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F1, la notte del re: la festa per Kimi Antonelli campione al circuito del GP Messico

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Dopo il GP del Messico, l'entusiasmo travolge il Circuito di Kimi: centinaia di tifosi si sono radunati per celebrare lo storico titolo mondiale di Kimi Antonelli. Tra bandiere, cori e bottiglie stappate, la festa al circuito traccia l'inizio di una nuova era della Formula 1, consacrata da una vittoria leggendaria e dall'affetto incondizionato della sua gente

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT - VIDEO: FESTA CON TEAM E FAMIGLIA

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