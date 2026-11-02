F1, la notte del re: la festa per Kimi Antonelli campione al circuito del GP Messico
Dopo il GP del Messico, l'entusiasmo travolge il Circuito di Kimi: centinaia di tifosi si sono radunati per celebrare lo storico titolo mondiale di Kimi Antonelli. Tra bandiere, cori e bottiglie stappate, la festa al circuito traccia l'inizio di una nuova era della Formula 1, consacrata da una vittoria leggendaria e dall'affetto incondizionato della sua gente
KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT - VIDEO: FESTA CON TEAM E FAMIGLIA
- Un passaggio di testimone impresso nella storia: Kimi Antonelli sollevato in trionfo sul podio del Messico da Lewis Hamilton e Max Verstappen. Mentre al Circuito di Kimi la festa esplode tra cori e fumogeni, il presente e la storia della Formula 1 si uniscono per incoronare il nuovo Campione del Mondo. Una notte indimenticabile che consacra il futuro del motorsport. Qui le foto al circuito del Messico per il nuovo campione del mondo!