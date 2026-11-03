Arvid Lindblad celebra le proprie origini con un casco speciale ispirato al Diwali, la 'festa delle luci' indiana che quest’anno cade domenica 8 novembre, il giorno del Gran Premio di San Paolo. A tifare per lui in Brasile ci saranno anche i suoi nonni materni, a cui ha regalato la prima gara dal vivo della loro vita. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT - IL CASCO DI VERSTAPPEN