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F1, Lindblad celebra il Diwali: il casco speciale per il GP Brasile. FOTO

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Arvid Lindblad celebra le proprie origini con un casco speciale ispirato al Diwali, la 'festa delle luci' indiana che quest’anno cade domenica 8 novembre, il giorno del Gran Premio di San Paolo. A tifare per lui in Brasile ci saranno anche i suoi nonni materni, a cui ha regalato la prima gara dal vivo della loro vita. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW dal 6 all'8 novembre

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT - IL CASCO DI VERSTAPPEN

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